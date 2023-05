Maggio 29, 2023

Your browser does not support the video tag.

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha sciolto il Parlamento, convocando elezioni anticipate per il 23 luglio. La decisione dopo la sconfitta dei socialisti alle amministrative di domenica.

I Socialisti del Psoe hanno subito una vera e propria disfatta soprattutto a Valencia e Siviglia, finite al centrodestra. Mentre la guida di Madrid resta nelle mani del Partito popolare.