Sparatoria a Copenaghen, esclusa matrice terroristica

Luglio 4, 2022

La polizia danese ha escluso la matrice terroristica per la sparatoria di ieri nel centro commerciale di Field a Copenaghen, uno dei più grandi della Scandinavia. Lo ha detto l’ispettore capo di Copenaghen Soeren Thomassen nel corso di una conferenza stampa. Thomassen ha quindi affermato che uno dei tre morti era un cittadino russo che viveva in Danimarca, mentre due svedesi e due danesi sono rimasti gravemente feriti.

Secondo l’indagine della polizia danese, l’uomo arrestato – un danese 22enne, già noto alle forze dell’ordine e probabilmente affetto da problemi psichici – molto probabilmente ha agito da solo e ha selezionato le sue vittime a caso.