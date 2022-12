Dicembre 12, 2022

Per la Procura di Roma Claudio Campiti, il 57enne che domenica ha ucciso tre donne durante una riunione di condominio in un gazebo a Roma, nella zona della borgata Fidene, aveva premeditato tutto. Ora è accusato di triplice omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. L’indagato aveva con sé, al momento della sparatoria, il passaporto e in uno zaino vestiti e seimila euro in contanti, un caricatore e 170 proiettili.