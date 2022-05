Maggio 30, 2022

Il presidente americano Joe Biden e la first lady Jill sono stati a Uvalde, in Texas, dove hanno posto dei fiori al memoriale allestito fuori dalla Robb Elementary school, dove 19 bambini e due insegnanti hanno perso la vita per mano di un aggressore armato. E nel weekend altri 24 morti a seguito di conflitti a fuoco.