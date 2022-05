Maggio 6, 2022

Dopo circa 23 ore di viaggio a navetta Crew Dragon Endurance è tornata sulla Terra, al rientro dalla Stazione Spaziale Internazionale (Iss). L’ammaraggio nel Golfo del Messico. A bordo ci sono i quattro membri dell’equipaggio della missione Crew-3, rimasti in orbita sei mesi e avvicendati giorni fa dai colleghi capitanati dall’italiana Samantha Cristoforetti.