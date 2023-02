Febbraio 1, 2023

Your browser does not support the video tag.

La Commissione europea ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di giustizia dell’Unione europea per non aver attuato varie disposizioni del regolamento sulla prevenzione e la gestione delle specie aliene, quelle esotiche invasive.

Lo stesso provvedimento è stato applicato nei confronti di Bulgaria, Irlanda, Grecia, Lettonia e Portogallo.