Luglio 12, 2022

La spesa degli italiani è sempre più regionale. In 12 mesi sono aumentate del 3,2% le vendite di prodotti che indicano in etichetta la regioni di provenienza. Lo rivela la nuova edizione dell’Osservatorio Immagino di GS1 Italy. Le 3 regioni che hanno registrato il maggior giro d’affari sono Trentino-Alto Adige, Sicilia e Piemonte.