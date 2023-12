Sport, Barbaro (Asi): “Gli Oscar crescono, un traguardo fatto di sacrifici”

Dicembre 16, 2023

“Arrivano al 18esimo anno gli Oscar dello sport. Un traguardo che ci premia dei sacrifici che abbiamo fatto nel corso degli anni. Ci riempie di orgoglio il fatto che ogni anno l’evento cresce e lo dimostrano anche i tanti partecipanti. Il nome stesso dell’evento, Sport e Cultura’, sta a significare che lo sport è un agglomerato di tanti interessi che assume un aspetto culturale per il quale noi cerchiamo di esaltare al massimo tutte queste peculiarità”. Lo ha detto il presidente di Asi e Senatore della Repubblica, Claudio Barbaro, a margine dell’annuale evento degli Oscar dello Sport “Asi Sport&Cultura” che si è tenuto a Roma presso il salone d’onore del CONI.