Sport, Bracco (Fondazione Bracco): “Presentiamo una mostra di donne che hanno superato difficoltà e pregiudizi”

19 Febbraio 2025

Your browser does not support the video tag.

“La mostra che presentiamo oggi è una galleria di donne coraggiose, ritratte dal fotografo Gerald Bruneau, che con tenacia e determinazione hanno saputo imporsi sui campi di gara e nelle istituzioni sportive. Il valore di queste biografie è inestimabile: lasciamoci ispirare da loro. Sono storie intrise di valori forti che ci parlano di campionesse che hanno superato difficoltà e pregiudizi in nome di una incrollabile passione per lo sport”. Così Diana Bracco, presidente della Fondazione Bracco, intervenendo a Milano, alla presentazione in anteprima della mostra “Una vita per lo Sport. Volti e conquiste delle 100esperte” ideata, curata e prodotta da Fondazione Bracco con il patrocinio del Comune di Milano e Fondazione Milano Cortina 2026. La mostra sarà allestita dal 25 febbraio al 25 marzo all’aperto, in Corso Vittorio Emanuele a Milano.