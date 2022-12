Sport, Con CSR Award Fondazione Entain finanzia 10 progetti di inclusione sociale

Dicembre 7, 2022

“I Wheel” Rugby Camp, “La grande staffetta” e “Un punto oltre le barriere”. Sono questi i progetti vincitori della prima edizione del CSR Award premiati a Roma da fondazione Entain, organizzazione no-profit istituita nel 2019 per coordinare le iniziative di CSR del gruppo Entain. Un premio nato per sostenere le realtà del Terzo settore impegnate quotidianamente in tutta Italia nello sviluppo di progetti di inclusione sociale, in particolare attraverso la pratica sportiva. Vista la qualità, oltre all’elevato impatto sociale, delle dieci proposte progettuali giunte per questa prima edizione del CSR Award, la fondazione Entain ha deciso di sostenerle tutte con un finanziamento complessivo di circa 250mila euro.