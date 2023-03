Marzo 3, 2023

Your browser does not support the video tag.

E’ stata inaugurata alla presenza del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, la piattaforma DELTA: una tappa storica per l’Istituto per il Credito Sportivo che permetterà di combinare l’analisi economico-finanziaria dei progetti con la misurazione del ritorno sociale degli investimenti.