Sport, il calciatore Diya (Fair Play School): “Dalla Siria senza gamba, ho realizzato il mio sogno”

Dicembre 16, 2023

“Io ho perso la gamba a sei anni e grazie ai corridoi umanitari sono riuscito ad arrivare qui in Italia dalla Siria. Adesso vivo a Pomezia e un giorno, mentre stavo facendo la mia lezione di educazione fisica, mi sono messo a giocare a calcio. Mentre calciavo il pallone mi ha visto il professore e ha deciso di mettermi in contatto con la Fari Play School”. Lo ha detto il calciatore della Fair Play School, Al Bdeiwi Diya Talai, a margine dell’annuale evento degli Oscar dello Spot “Asi Sport&Cultura” che si è tenuto a Roma dove ha ritirato il premio Gesto Etico.