Sport invernali, Falez sulla nuova FISI: “Voglio una Federazione che esista grazie alla base, non che la utilizzi”

Ottobre 11, 2022

Alessandro Falez ha chiuso ad Amaro, in provincia di Udine, il proprio tour elettorale per la sua candidatura alla presidenza della Federazione Italiana Sport Invernali. Una proposta in contrapposizione con i dieci anni precedenti: “vedo una federazione che ribalta l’ordine dei valori, che esiste grazie alla base non che la utilizza e auspico che i consiglieri vengano eletti non per censo ma per competenze”. Dall’altra parte, tra i candidati al consiglio Fisi c’è Enzo Sima, consigliere uscente e già allenatore e già direttore generale e sportivo di Piancavallo per la Promotur spa. “Prima di essere uomo delle istituzioni – ha sottolineato – sono un uomo di montagna. Appoggio la candidatura a presidente di Alessandro Falez perché il suo programma prevede la condivisione e il confronto, cosa che ha caratterizzato in negativo gli ultimi dieci anni di presidenza”.