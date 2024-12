Sport, la voce degli atleti per la Pace

2 Dicembre 2024

Lo sport come mezzo di coesione e inclusione per arrivare alla Pace. Questo il tema al centro dell’incontro “Lo sport come strumento di Pace – La voce degli atleti” organizzato dall’eurodeputata del Movimento 5 Stelle Carolina Morace. Nel corso della mattinata il dibattito si è sviluppato partendo dalle testimonianze degli atleti e dall’intervento dell’UNHCR per riflettere su come lo sport possa essere un ponte per la pace.