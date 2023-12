Sport, Mezzaroma (Sport e Salute): “Asi associazione di primo livello in Italia”

Dicembre 16, 2023

“L’Asi fa un lavoro eccezionale su tutto il territorio nazionale e lo fa attraverso tutte le associazioni sportive associate che operano soprattutto per quanto riguarda lo sport di base. Noi come Sport e Salute ormai abbiamo una collaborazione pluriannuale con loro. L’Asi si avvia a festeggiare il trentennale e quindi è una realtà assolutamente di primo livello nel panorama nazionale”. Lo ha detto il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, a margine dell’annuale evento degli Oscar dello Spot “Asi Sport&Cultura” che si è tenuto a Roma presso il salone d’onore del CON