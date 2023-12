Sport, Pizzo: “Felice di ricevere Oscar per la storia della mia vita”

Dicembre 16, 2023

“E’ sempre molto piacevole ricevere premi, soprattutto nella casa dello sport italiano: al CONI. Ricevere questo Oscar dello sport significa che ho fatto qualcosa di buono e sono super felice. Il riconoscimento del film era in immaginabile, mi ha lasciato di stucco andare in onda su Raiuno con la storia della mia vita”. Lo ha detto lo schermidore italiano, Paolo Pizzo, a margine dell’annuale evento degli Oscar dello Spot “Asi Sport&Cultura” che si è tenuto a Roma dove ha ritirato il premio Media.