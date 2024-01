Sport, Salis (Coni): “Report racconta peso reale sport in Italia”

Gennaio 30, 2024

“Questo rapporto ci racconta il peso reale dello sport nel nostro Paese, un peso che finalmente si sta traducendo in numeri che non si possono negare. Il rapporto sottolinea anche l’importanza degli impianti sportivi e della pratica sportiva continuativa, che in questo Paese purtroppo è ancora bassa”. Sono le parole di Silvia Salis, vicepresidente vicario del Coni, in occasione della presentazione del Rapporto Sport 2023, prima indagine di sistema, che ha l’obiettivo di evidenziare la rilevanza economica e la capacità di generare benefici sociali addizionali del settore Sport. Il report è stato oggetto di presentazione da parte dell’Istituto per il Credito Sportivo e da Sport e Salute alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.