Sport, Salis: “Oscar di Asi unisce varie anime sportive, è un onore ospitarli”

Dicembre 16, 2023

“Per noi è un onore ed è molto importante ospitare gli Oscar dello sport nel salone d’onore del CONI. Un evento che unisce le varie anime, quella sociale, territoriale e di vertice”. Lo ha detto il vicepresidente del CONI, Silvia Salis, a margine dell’annuale evento degli Oscar dello Spot “Asi Sport&Cultura” che si è tenuto a Roma presso il salone d’onore del CONI.