Settembre 15, 2023

Per anni avevano spostato salme per fare posto a nuove sepolture, in una sorta di ‘gestione parallela’ del cimitero in un comune del reggino. Sedici persone sono state arrestate. Vasta operazione dei Carabinieri, nelle province di Milano, Vicenza e Reggio Calabria.