Spronelli (SoloAffitti): “In Italia 10 milioni di case sfitte, da noi due proposte per risolvere criticità”

26 Marzo 2025

“In Italia ci sono quasi 10 milioni di case sfitte, ma tante persone che non trovano casa. Ciò accade perché i proprietari hanno sviluppato una serie di paure: paura di affittare, di non percepire il canone, di non rientrare facilmente in possesso dell’immobile e di dover intraprendere delle lunghe e stressanti cause di sfratto. SoloAffitti ha avanzato delle proposte per risolvere queste criticità: rendere più flessibili i contratti di locazione attraverso l’aumento dei casi in cui può applicarsi il contratto transitorio, e dare al contratto di locazione registrato, e quindi con data certa, il valore di titolo esecutivo, in modo da consentire al proprietario, a fine locazione, di poter rientrare in possesso dell’immobile in tempi certi e brevi”. Così Silvia Spronelli, amministratore delegato di SoloAffitti, intervenendo all’incontro ‘Contratti flessibili e più case sul mercato: il futuro dell’affitto’. Organizzato dal Gruppo presso la sala Refettorio della Camera dei Deputati, all’evento sono stati presentati i dati del 16esimo Rapporto sul mercato delle locazioni in Italia di SoloAffitti ed è stata discussa la proposta di legge a cui sta lavorando con l’obiettivo di migliorare la situazione della carenza degli immobili in Italia.