Squinzi:”Tutta la gamma di prodotti a Co2 compensata ”

Settembre 28, 2023

E’ un Cersaie importante : 40 anni di storia; l’azienda Mapei è riconoscente al comprensorio ceramico allo sviluppo che ha fatto la piastrella e che ha permesso all’Italia di andare in giro con la sua piastrella e conquistare nuovi mercati un po’ in tutte le parti del mondo. 11 anni fa, abbiamo lanciato la prima colla CO2 compensata in cui tutte le emissioni dei residui di carbonio dovute alle materie prime di qualità che noi utilizziamo sono state compensate comprando crediti per progetti di costruzione, incentivazione di energia rinnovabili o riforestazione. Dopo aver capito che non bastava un solo adesivo, abbiamo deciso di compensare il prodotto più iconico che abbiamo Ultracolor che era la fuga la più venduta, quest’anno sono contento perché possiamo dire che questo progetto che abbiamo lanciato come scommessa 10 anni fa, ha avuto molto successo e ancor più successo quindi quest’anno abbiamo deciso di estendere la gamma dei nostri prodotti della Linea Zero CO2 compensata e non solo a quei due prodotti, ma praticamente tutti i prodotti più importanti della nostra gamma di vendita trasformandoli in prodotti a CO2 compensata” – commenta Marco Squinzi Ceo di Mapei Spa al Cersaie 2023, Salone internazionale della ceramica per l’architettura e dell’arredobagno, di Bologna.