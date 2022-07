Luglio 14, 2022

Alta tensione nello Sri Lanka dopo che il presidente Gotabaya Rajapaksa è fuggito e si è rifugiato alle Maldive in seguito alle violente proteste dei giorni scorsi provocate dalla grave crisi economica del Paese.

Il governo ha proclamato lo stato d’emergenza e il premier Wickremesinghe è stato nominato presidente ad interim.