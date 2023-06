Giugno 1, 2023

Your browser does not support the video tag.

Secondo i dati di Standard & Poor, le aziende manifatturiere italiane nell’ultimo mese hanno ridotto ancora la loro attività produttiva rispetto allo scorso ottobre. Fenomeno da imputare alla debolezza della domanda da parte dei clienti, all’aumento dei prezzi delle materie prime e all’incertezza del mercato.