Giugno 1, 2022

Stasera a Wembley, alle 20.45, Italia e Argentina si giocheranno la Finalissima Conmebol-Uefa. Di fronte i campioni in carica d’Europa e del Sudamerica. L’Italia si presenta senza diversi protagonisti degll’Europeo vinto nel 2021. Impegno importante per la Nazionale di Roberto Mancini in vista della Nations League.