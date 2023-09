Stati Generali dell’Export, Zurino (Presidente IEF): “Siamo diventati la ‘Cernobbio’ dell’export”

Settembre 30, 2023

Quinta edizione degli Stati Generali dell’Export: il Centro Ricerche Pietro Ferrero di Alba (Cn) ospita la due giorni dedicata ai temi del Made in Italy e dell’internazionalizzazione, piattaforma di confronto tra importanti attori imprenditoriali e istituzionali. “Il Forum Italiano dell’Export, oggi definito ‘la Cernobbio dell’export’, è il primo think-tank nato dalle aziende per le aziende – afferma Lorenzo Zurino, Presidente IEF – Cerchiamo di prendere il meglio da chi è riuscito a scalare in grande, per aiutare a a scalare i piccoli”.