Giugno 23, 2023

Si è tenuto giovedì 22 giugno presso il “Marco Simone Golf & Country Club” a Roma, il convegno “Stati Generali Mondo Lavoro”, dove è intervenuto Piercarlo Barberis, Founder Stati Generali Mondo del Lavoro, parlando dell’obiettivo di rendere i Grandi eventi un’attività non solo legata al territorio, ma a tutto il Sistema Paese.