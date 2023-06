Giugno 23, 2023

A margine del convegno “Stati Generali Mondo Lavoro”, tenutosi presso l’immersiva cornice del “Marco Simone Golf & Country Club” a Roma, è intervenuto Gian Paolo Montali, direttore generale progetto Ryder Cup, prevista dal 29 settembre al 1° ottobre, che ha spiegato quanto impegno ci sia dietro l’organizzazione del 3° evento per importanza mediatica al mondo.