Giugno 23, 2023

A margine del convegno “Stati Generali Mondo Lavoro”, tenutosi presso l’immersiva cornice del “Marco Simone Golf & Country Club” a Roma, è intervenuto Antonio Stocchi, presidente Lazio Golf District Destination Management Organization spiegando l’importanza del Golf per rilanciare il turismo all’interno della regione Lazio.