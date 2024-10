StatisticAll, Blangiardo: “In Europa situazione demografica è critica. Immigrazione può aiutare”

19 Ottobre 2024

“Il problema demografico non esiste solo in Italia, ma in tutti i 27 paesi europei. Soluzioni? Occorre rilanciare la natalità, non possiamo continuare con la diminuzione. É una situazione che va avanti dal 2008. L’immigrazione può essere funzionale al sistema produttivo: dobbiamo fare uno sforzo per un’immigrazione sotto controllo, ma valorizzata per quello che può dare” Così Gian Carlo Blangiardo – professore emerito di demografia all’Università degli studi Bicocca di Milano ed ex presidente Istat – ha parlato a margine della manifestazione StatisticAll, il festival della statistica e della demografia svoltosi a Treviso.