StatisticAll, Camporese (Istat): “Obiettivo festival è rendere statistica alla portata di tutti”

19 Ottobre 2024

Your browser does not support the video tag.

“Questo festival punta a portare la statistica in città, nei luoghi in cui tutti viviamo quotidianamente, in modo più semplice, divulgativo e digeribile per tutti, quando solitamente è una materia considerata un po’ difficile e ostica”. Lo ha detto Rina Camporese, dirigente Servizio di coordinamento della promozione della cultura statistica e della diffusione dei dati a livello territoriale dell’Istat, a margine della terza giornata di lavori di StatisticAll, il festival della statistica e della demografia.