Stellantis, ministro Urso: “Restituisca all’Italia quello che il Paese ha dato a Fiat in decenni”

21 Ottobre 2024

“Stellantis investa in Italia dove è nata l’auto europea, insieme al sistema Paese, mantenendo l’occupazione. Oggi convocherò il tavolo Stellantis, che abbiamo insediato lo scorso anno e che si è unito più volte, con questa proposta, che deriva da quello che il parlamento e i sindacati hanno richiesto all’azienda che ha radici italiane: Stellantis dia all’Italia quello che l’Italia ha dato alla Fiat in questi decenni”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in occasione dell’Assemblea 2024 di Assolombarda intitolata “L’Impresa che è in noi”.