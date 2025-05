Stewart Copeland: “Reunion Police? Una chance su un miliardo ma mai dire mai”

24 Maggio 2025

Il leggendario batterista torna a luglio in Italia con il suo show ‘Police Deranged For Orchestra’ con il quale rilegge le strutture dei brani che hanno segnato un’epoca – da ‘Roxanne’ a ‘Message in a Bottle’ – portandoli in una nuova dimensione orchestrale, densa, energica, del tutto inedita. Con lui superband di musicisti italiani: Gianni Rojatti, Faso e Vittorio Cosma. E ammette ironico: “Sting? Ho capito che è un genio ma non diteglielo”.