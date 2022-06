Giugno 4, 2022

L’Italia è l’unico Paese Ocse a non avere un salario minimo e in cui le retribuzioni sono diminuite negli ultimi trenta anni complice la stagnazione del Pil e produttività.

Il nostro Paese ha fatto segnare un -2,9% a discapito di nazioni come la Spagna dove sono aumentate del 6,2%, l’Olanda con un +15,5%, la Francia dove gli stipendi sono aumentati del 31,1% e soprattutto della Germania che segna un +33,7%.