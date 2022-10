Stocchi (Lazio Golf District), “Con il golf vendiamo il territorio della Regione Lazio”

Ottobre 20, 2022

“Il Lazio Golf District si presenta all’interno del mondo IGTM. Tutti i buyers sono rimasti colpiti dalla nostra offerta. Il nostro obiettivo è di vendere, attraverso il golf, il territorio della Regione Lazio”. Così il presidente di Lazio Golf District, Antonio Stocchi, a margine dell’IGTM tenutosi a Roma presso la Nuvola di Fuksas. “Il Lazio Golf District nasce come un progetto della Regione Lazio che crede nel cluster golf e ci sta accompagnando in tutti gli eventi a livello mondiale, credendo in noi”, ha concluso.