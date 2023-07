Luglio 10, 2023

Sono “assolutamente certo” che dalla Nato arriverà “unità e un forte messaggio” sulla futura adesione dell’Ucraina. Lo ha detto il segretario generale dell’Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa con il presidente lituano Gitanas Nauseda alla vigilia del summit Nato che si apre domani a Vilnius.