Maggio 14, 2022

Con 46 voti a favore la commissione Ambiente del Parlamento Europeo ha dato il primo ok alla proposta di vietare la vendita di auto e furgoni a alimentati a benzina, diesel e gpl dal 2035. Il testo della proposta dovrà ora passare al vaglio della plenaria del Parlamento Europeo, il mese di giugno.