Febbraio 14, 2023

Your browser does not support the video tag.

Auto a benzina e diesel, arriva il via libera definitivo del Parlamento Ue allo stop alla vendita a partire dal 2035. L’Europa mette in campo anche nuove misure per autobus e camion, con la proposta della Commissione per bus a inquinamento zero dal 2030 e taglio del 90% delle emissioni dei mezzi pesanti nel 2040. Via libero definitivo dell’Europarlamento anche al programma RePower.