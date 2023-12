Stop carne sintetica Italia, Ue: “Legge notificata ma non ancora analizzata”

Dicembre 1, 2023

“Abbiamo appena ricevuto una nuova notifica” per la legge italiana che vieta la vendita della carne coltivata in laboratorio, e “per quanto ne so non abbiamo ancora condotto la nostra analisi”. Lo dice la portavoce della Commissione Europea per il Mercato Interno Johanna Bernsel, durante il briefing con la stampa a Bruxelles.