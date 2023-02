Strage migranti Crotone, si cercano i dispersi

Febbraio 27, 2023

Dall’alba di oggi sono al lavoro anche i sommozzatori della Guardia costiera e dei Vigili del fuoco per le ricerche dei dispersi dopo il naufragio di migranti di ieri mattina davanti alle coste di Steccato di Cutro, nel crotonese. Sono decine i dispersi, non si conosce al momento il numero esatto. “Sono 100 le persone che hanno perso la vita nel naufragio davanti alle coste calabresi” è la stima aggiornata che fornisce all’Adnkronos Flavio Di Giacomo, portavoce dell’Organizzazione Internazionale per le migrazioni (Oim).