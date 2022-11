Ottobre 30, 2022

Si aggrava il bilancio della tragica calca di ieri sera a Seul, dove una grande folla si era riunita in strada per festeggiare Halloween. Il numero dei morti è salito a 153. Lo riporta l’agenzia stampa sudcoreana Yonhap. I feriti sono 82, e 19 sono gravi.