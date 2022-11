Novembre 2, 2022

La stretta anti-rave, messa in campo dal governo Meloni dopo i fatti di Modena, sta suscitando polemiche e perplessità di magistrati, avvocati e associazioni. “Abbiamo scelto di introdurre un reato nuovo, volevamo fosse un reato contro l’incolumità pubblica”, ha affermato il premier Meloni.