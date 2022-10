Ottobre 26, 2022

Formare le nuove generazioni è importante perché “i giovani rappresentano il futuro. Loro si occuperanno delle trasformazioni, ma noi dobbiamo spiegare perché le abbiamo cominciate, sperando che loro possono fare meglio di noi”. Queste le parole del Generale Claudio Graziano, presidente di Fincantieri e ospite d’onore all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università degli Studi Link, durante la quale ha tenuto una Lectio Magistralis.