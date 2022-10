Ottobre 26, 2022

L’Università degli Studi Link ha inaugurato l’anno accademico 2022-2023. Il tradizionale corteo accademico ha aperto la cerimonia che ha visto protagonisti i docenti dell’ateneo. Durante l’evento si sono susseguiti gli interventi del magnifico rettore Carlo Alberto Giusti, del prefetto Francesco Paolo Tronca e del Generale Claudio Graziano.