Ottobre 26, 2022

“Il 26 ottobre 2022 è una data importante per gli Studi Link. Abbiamo inaugurato il nuovo anno accademico con i nostri studenti e professori. Riunire figure istituzionali, docenti universitari e studenti è importante perché la ripresa globale passa dalle università”. A parlare è il Rettore dell’Università degli Studi Link, il prof. Carlo Alberto Giusti, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico.