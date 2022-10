Ottobre 26, 2022

Your browser does not support the video tag.

“Abbiamo inaugurato il nuovo anno accademico, ma non è l’unica cosa nuova. Tutto ciò che è università è nuovo, perché la ricerca vuol dire andare avanti, scoprire qualcosa di nuovo. Rispetto agli altri anni però c’è qualcosa di nuovo, una maggiore normalità.”Così Roberto Russo, Direttore Generale Università degli Studi Link, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico.