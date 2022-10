Ottobre 24, 2022

Bulajic (Mater Olbia hospital): “Si deve prima di tutto parlare con il paziente e intervenire su dieta e stili di vita, aumentando attività fisica e terapia farmacologica. Se l’indice di massa corporea è tra 30 e 40 chilogrammi per metro quadro possibile intervento endoscopico, anche questo personalizzato”