Maggio 21, 2022

Prima visita di Joe Biden da presidente Usa in Sudcorea, dove ha incontrato il neo presidente Yoon Suk-yeol. Nel corso del summit, occasione per stringere un’alleanza più solida fra i due Paesi, si è discusso anche di Corea del Nord e ruolo della Cina. Ora Biden è atteso in Giappone.