Luglio 14, 2022

Super Luna piena, spettacolo ieri notte nei cieli di tutto il mondo quando il satellite ha raggiunto la sua distanza minima dalla Terra, percepita alla vista più grande del 7% e più luminosa del 15%. Per chi se la fosse persa, il prossimo appuntamento con la Super Luna è fissato per il 12 agosto.