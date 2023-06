Giugno 1, 2023

30 miliardi i crediti incagliati nel Superbonus, ogni miliardo non speso provoca un blocco di circa 6mila interventi. Questi i dati Ance, che critica le decisioni del governo. Una situazione di confusione tra gli operatori per il cambio in corsa delle normative: 20 in due anni e mezzo, una ogni 45 giorni. La richiesta di Ance è che il Parlamento vari una proroga di almeno 6 mesi delle operazioni di 110% in corso per concludere gli interventi iniziati.