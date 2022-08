Svezia e Finlandia nella Nato, a che punto è l’adesione

Agosto 26, 2022

Sono 21 su 30 i Paesi membri che ad oggi hanno ratificato l’adesione di Svezia e Finlandia alla Nato. Restano quindi 9 gli alleati che servono per poter completare il processo, tra questi la Turchia che nei mesi scorsi aveva minacciato il veto.